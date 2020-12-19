بايدن يدعم ابنه هانتر بعد الكشف عن تحقيق فيدرالي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، عن ثقته الكاملة بابنه هانتر، الذي يهاجمه الجمهوريون بشكل متكرر، بعدما كُشف الأسبوع الماضي أنه يخضع لتحقيق فيدرالي يتعلق بوضعه الضريبي.

وخلال حملة إعادة انتخابه، أطلق الرئيس دونالد ترامب اتهامات متكررة بحق هانتر، وقال إن عائلة بايدن «فاسدة» و«مشروع إجرامي».

وقال بايدن وهو جالس إلى جانب زوجته جيل، خلال مقابلة أول من أمس على شبكة «سي بي إس»: «لدينا ثقة كبيرة بابننا».

وأضاف في تصريحه الأول، بعدما أصبح التحقيق الفيدرالي حول الوضع الضريبي لهانتر علنياً «لست قلقاً بشأن أي اتهامات وجهت إليه. كانت تزعجني. أعتقد أن هناك محاولة للتلاعب. طالما أنه بخير، فنحن بخير».

ودأب ترامب وحلفاؤه على مهاجمة هانتر بانتظام، بسبب تعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين.

بين العامي 2014 و2019، عندما كان والده نائباً للرئيس، كان هانتر عضواً في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية «بوريسما».

واتهم ترامب الرئيس المنتخب بالسعي لإقالة المدعي العام الأوكراني الأعلى لحماية «بوريسما» وابنه من تحقيق فساد. واعترف هانتر (50 عاماً) بأنه أظهر «قلة حكمة» في بعض تعاملاته التجارية، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.

ترامب يرى عائلة بايدن «فاسدة» و«مشروعاً إجرامياً».

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