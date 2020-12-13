تطعيم 100 مليون أميركي ضد "كورونا" قبل نهاية مارس

المصدر: واشنطن - رويترز

قال مسؤول أميركي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد قبل نهاية مارس المقبل".

وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة الأميركية اعتبارا من صباح الغد بتسلم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية. على أن يبدأ التوزيع في 145 موقعاً تليها باقي المواقع يومي الثلاثاء والأربعاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news