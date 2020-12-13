اشتباكات بين أنصار ترامب ومعارضيه.. وإصابة 5 أحدهم بالرصاص

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أُصيب خمسة أشخاص بجروح في الولايات المتحدة، بينهم أربعة بجروح خطيرة بسلاح أبيض وأحدهم بالرصاص، أثناء تظاهرات للمطالبة بولاية جديدة للرئيس دونالد ترامب وللتنديد مجدداً من دون أدلة بـ"عمليات تزوير كبيرة" في الانتخابات الرئاسية بعد أكثر من شهر على انتخاب جو بايدن رئيساً.

واندلعت مواجهات في عدة أماكن بين المتظاهرين وآخرين مضادين. وأعلنت شرطة ولاية واشنطن (شمال غرب) في تغريدة توقيف شخص بعد عملية إطلاق نار جاءت إثر مواجهات قرب مبنى الكابيتول في أولمبيا.

وقال مسؤول التواصل في جهاز الإطفاء والطوارئ في واشنطن داغ بوكانان لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص تعرضوا أشخاص في العاصمة الأميركية ونُقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم "بجروح خطرة". ولم تتوافر معلومات إضافية عن الجرحى.

وكان الآلاف من أنصار ترامب تجمعوا في ساحة "فريدوم بلازا" القريبة من البيت الأبيض، مساء أمس، للتعبير عن اقتناعهم بفوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر. ونُظمت تجمعات مماثلة في أولمبيا وأتلانتا وساينت بول (مينيسوتا) وفي مدن صغيرة أخرى خصوصاً في نيبراسكا وألاباما.

وفي واشنطن، وقعت شجارات بين متظاهرين موالين لترامب ومعارضين له. واستخدم عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب أجسادهم ودراجاتهم للتفريق ما بين الحشدين، وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا عن توقيف ستة أشخاص.

وظهر بين المؤيدين لترامب بعض الاشخاص الذين ارتدوا زيا عسكريا وسط هتافات "أربع سنوات أخرى" للرئيس.

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