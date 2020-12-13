4 سفن للبحرية الملكية تحمي مياه الصيد البريطانية

المصدر: لندن - رويترز

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن أربع سفن دورية من البحرية الملكية ستكون مستعدة، في الأول من يناير المقبل، لحماية مياه الصيد البريطانية، في حال انتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من دون اتفاق على العلاقات المستقبلية مع التكتل الأوروبي.

وهناك مخاوف من وقوع مناوشات بين سفن الصيد البريطانية والأجنبية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري. وتتيح القواعد الانتقالية السارية حالياً لسفن الاتحاد الأوروبي دخول المياه البريطانية، لكن من المقرر انتهاء العمل بتلك القواعد في نهاية العام الجاري. وستكون لسفن البحرية، وطول الواحدة منها 80 متراً، سلطة إيقاف وتفتيش والتحفظ على جميع سفن الصيد من الاتحاد الأوروبي، التي تعمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبريطانيا، والتي يمكن أن تمتد لمسافة 320 كيلومتراً من الشاطئ.

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