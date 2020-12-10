جونسون: لايزال من الممكن التوصل إلى «اتفاق جيد» لما بعد «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، بأنه لايزال من الممكن التوصل إلى «اتفاق تجاري جيد، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» مع التكتل، رغم مطالب المفوضية التي «لا يمكن لأي رئيس حكومة أن يقبلها» على حالها. وقال جونسون، في مجلس العموم البريطاني، قبل أن يتوجه إلى بروكسل للقاء رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قبل ثلاثة أسابيع من خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة: «لايزال بإمكاننا التوصل إلى صفقة جيدة».

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