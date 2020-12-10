منافس نتنياهو داخل «الليكود» يؤسس حزباً جديداً

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليميني، جدعون ساعر، استقالته من البرلمان (الكنيست)، أمس، مع إنشائه حزباً سياسياً جديداً في مواجهة مباشرة مع بنيامين نتنياهو.

وساعر (53 عاماً)، هو أحد أبرز وجوه حزب الليكود، وشغل مراراً مناصب وزارية في حكومات نتنياهو، بين عامي 2009 و2014.

وتحدى جدعون ساعر، الذي ينظر إليه كشخصية مؤثرة في السياسة اليمينية بإسرائيل، منافسه نتنياهو على زعامة الحزب في ديسمبر العام الماضي، لكنه خسر في الانتخابات التمهيدية.

وأعلن ساعر انفصاله عن الليكود، بينما تواجه الحكومة الائتلافية في إسرائيل خطر الانهيار، وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات، ستكون في هذه الحالة الرابعة في أقل من عامين.

وفي تصريح نقل مباشرة على التلفزيون، الليلة قبل الماضية، قال ساعر: «أنشئ حركة جديدة، هدفها استبدال نتنياهو». وأعلن، في بيان أمس، استقالته رسمياً من الكنيست، ما يسمح له «بالترشح لرئاسة الوزراء».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الشريك الرئيس في التحالف الذي يقوده نتنياهو، أيد في تصويت أولي، الأسبوع الماضي، اقتراح المعارضة حل الكنيست.

وقال غانتس إن نتنياهو تصرف من أجل مصلحته السياسية الخاصة، ووضع محاكمته المنتظرة في قضايا الفساد فوق احتياجات الإسرائيليين.

وغانتس هو رئيس الوزراء بالتناوب أيضاً، ويفترض أن يتولى مهامه في 2021، بموجب اتفاق التحالف الذي ينص على تقاسم مدة الولاية بينهما.

وقال غانتس إنه بإمكان نتنياهو تجنب انتخابات جديدة، في حال تم إقرار ميزانية عام 2021.

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