الأمم المتحدة: النزاع في إثيوبيا "خارج عن السيطرة"

المصدر: جنيف - أ ف ب

اعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الأربعاء، أن النزاع في إثيوبيا الذي تتواجه فيه منذ مطلع نوفمبر القوات الحكومية الفيدرالية وقوات منطقة تيغراي، "خارج عن السيطرة".

وقالت باشليه في مؤتمر صحافي في جنيف "الوضع في إثيوبيا مقلق ومتفجّر بالفعل" مشددةً على وطأة النزاع على السكان المدنيين.

ولجأ نحو 50 ألف من سكان تيغراي إلى السودان المجاور وفرّ عدد من اللاجئين الإريتريين البالغ عددهم 96 ألفاً في داخل المنطقة حيث يقطنون في مخيمات مقطوعة عن كافة إمدادات المنظمات الإنسانية.

وبحسب باشليه، فإن "المعارك مستمرّة في تيغراي رغم أن الحكومة تؤكد العكس".

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