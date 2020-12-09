ترامب يتعهد بالتدخل في دعوى قضائية لإلغاء نتائج التصويت في 4 ولايات

المصدر: واشنطن - رويترز

تعهد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالتدخل في دعوى قضائية، أمام المحكمة العليا الأمريكية في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها أمام الرئيس المنتخب جو بايدن في إطار مسعى لإلغاء الآثار المترتبة على نتيجة الانتخابات.

واستهدفت الدعوى القضائية التي أعلن عنها المدعي العام الجمهوري لتكساس كين باكستون، ولايات جورجيا وميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية. وادعى ترامب أنه الفائز وقدم مزاعم لا أساس لها حول تزوير على نطاق واسع.

وكتب الرئيس الجمهوري في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنتدخل في قضية تكساس (بالإضافة إلى ولايات أخرى عديدة). هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى النصر!"

ولم يذكر ترامب أي تفاصيل عن طبيعة التدخل الذي يعد به في القضية، بما في ذلك ما إذا كانت حملته الرئاسية أو وزارة العدل الأميركية هي التي ستتخذ الخطوة.

ووصف مسؤولون من الولايات الأربع الدعوى بأنها "هجوم طائش على الديمقراطية"، فيما قال خبراء قانونيون إنها ليس أمامها فرص تذكر للنجاح.

ورُفعت الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا، وليس أمام محكمة أدنى منها، وهو أمر جائز في مسائل قضائية معينة بين الولايات.

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