الوقاية باللقاحات «مازالت بعيدة»

المصدر: جنيف - رويترز

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إن إجراءات الصحة العامة، وليست اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بـ«كوفيد-19».

وأضافت هاريس، رداً على سؤال في إفادة صحافية في جنيف، عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا، قائلة «اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جداً، لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية مازال بعيد المنال».

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