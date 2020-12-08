لا أحد يعرف السبب.. "المرض الغامض" يحير الجميع في الهند

المصدر: ترجمة – الإمارات اليوم

قالت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء إن المسؤولين عن الصحة والخبراء الطبيون في الهند لا زالوا في حيرة بشأن أسباب المرض الغامض الذي أدى إلى نقل أكثر من 500 شخص إلى المستشفى وموت شخص واحد في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، موضحة أن لا أحد يعرف سبب هذا المرض حتى الآن.

وأضافت الوكالة في تقرير نشرته بالمشاركة مع معهد هوارد هيوز الطبي، أن فرق الخبراء من أفضل المعاهد العلمية الهندية. وصلت إلى المدينة، وتم اقتراح نظريات مختلفة ويتم اختبارها. وأحدث فرضية هي تلوث الطعام بالمبيدات.

وأشارت الوكالة إلى أن ما يربك الخبراء هو أنه لا يبدو أن هناك أي صلة مشتركة بين مئات الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض. وجاءت اختبارات جميع المرضى سلبية بالنسبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذا جاءت الاختبارات سلبية بالنسبة إلى أمراض فيروسية أخرى مثل حمى الضنك أو شيكونغونيا أو الهربس.

وأوضحت الوكالة أنه في البداية ، تم الاشتباه في تلوث المياه. لكن السلطات أكدت أن الأشخاص الذين لا يستخدمون إمدادات المياه البلدية قد أصيبوا أيضًا بالمرض، وأن الاختبارات الأولية لعينات المياه لم تكشف عن أي مواد كيميائية ضارة.

وقال الأطباء إن رجلاً يبلغ من العمر 45 عامًا يحمل اسم "سريدهار" نقل إلى المستشفى بأعراض تشبه الصرع وتوفي مساء الأحد الماضي. ولم يسلط تشريح الجثمان الضوء على سبب الوفاة.

وتابعت الوكالة أن الفرضية التي يتم اختبارها حالياً هي أن الناس أكلوا خضروات ملوثة بمبيدات عضوية مصنوعة من مركبات تحتوي على الفوسفور.

وتعد ولاية أندرا براديش من بين أكثر المناطق تضرراً من تفشي فيروس كورونا في الهند، وسجلت وحدها أكثر من 800 ألف إصابة بالفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news