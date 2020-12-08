نفاد مواد فحص «كورونا» في قطاع غزة

المصدر: غزة - أ.ف.ب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، أمس، التوقف عن إجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد بسبب «نفاد مواد الفحص».

وأكدت الوزارة في بيان: «توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا جراء نفاد مواد الفحص». وطالبت الوزارة «الجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل لتوفير مواد الفحص ودعم الاحتياجات الطارئة للمختبر».

وأحصى قطاع غزة الذي اكتشفت أولى الإصابات المحلية بالفيروس فيه في أغسطس الماضي خلال أمس، 471 إصابة و10 وفيات. وبهذا يرتفع إجمالي أعداد الإصابات في القطاع المحاصر والفقير إلى 25592 إصابة، بالإضافة إلى 149 وفاة. وأشار بيان وزارة الصحة الإثنين إلى وجود 147 إصابة بالفيروس تراوح حالتها ما بين الخطيرة والحرجة.

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