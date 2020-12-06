تمديد حظر التجول في تونس حتى نهاية العام

المصدر: تونس - أ ف ب

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، مواصلة حظر التجول من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً في جميع الولايات كامل أيام الاسبوع، وذلك حتى 30 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة "كورونا" وبعد جلسات العمل مع ممثلي الوزارات والقطاعات والهيئة العلمية التي خصصت لتقييم نجاعة الاجراءات الصحية الوقائية، تقرر أيضاً مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات، واعتماد توقيت العمل بالنسبة للمقاهي الى الساعة السابعة مساء مع رفع الكراسي على الساعة الرابعة بعد الظهر.

أضافت الوزارة أنه سيتواصل منع استعمال الشيشة في جميع الفضاءات المفتوحة للعموم، والاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة للحفلات الخاصة، والاقتصار على ثلاثين شخصا بالنسبة لمواكب الدفن، وإجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات، والالتزام بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية، ودعوة الولاة إلى ضرورة الحرص على تنفيذ ومراقبة هذه الإجراءات على المستوى الجهوي والمحلي.

وأشارت الوزارة إلى تعديل الإجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى البلاد التونسية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والإقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة أيام مع إجبارية إظهار بتحليل سلبي PCR لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.

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