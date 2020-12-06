الجبير يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي الموضوعات الإقليمية والدولية

المصدر:
  • الرياض - وام
التاريخ:

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عادل بن أحمد الجبير، مع كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد شينكر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، تيموثي ليندركينغ، عددا من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى اليوم في الرياض - العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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