بريطانيا تبدأ التلقيح الجماعي ضد "كورونا" الثلاثاء

المصدر: لندن - رويترز

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إن بريطانيا تستعد لتصبح أول دولة تطرح لقاح شركتي "فايزر/بيونتك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد يومين، وهو ما يجعل اللقاح متاحا في البداية في المستشفيات قبل توزيع المخزونات على عيادات الأطباء.

ومن المقرر إعطاء الجرعات الأولى بعد غد الثلاثاء على أن تعطي هيئة الصحة الوطنية البريطانية أولوية قصوى لتطعيم من تجاوز سنهم 80 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي دور الرعاية والمقيمين فيها.

وأعطت بريطانيا الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتك الأسبوع الماضي لتتصدر السباق العالمي لبدء برنامج التطعيم الجماعي الأكثر أهمية في التاريخ.

وفي المجمل طلبت بريطانيا 40 مليون جرعة وهو ما يكفي لتطعيم 20 مليون نسمة بواقع جرعتين للشخص الواحد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة. ومن المتوقع توافر نحو 800 ألف جرعة خلال الأسبوع الأول.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن الجرعات الأولية التي وصلت من بلجيكا يتم تخزينها في مواقع آمنة في جميع أنحاء البلاد حيث يتم فحص جودتها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news