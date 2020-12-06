روسيا تسجل حصيلة إصابات قياسية بـ"كورونا"

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد تسجيل 457 حالة وفاة و29039 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الإصابات اليومية بكورونا في روسيا الـ29 ألفا.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى مليونين و 460770 إصابة. كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43141 حالة.

وتعافى 21342 شخصا من الإصابة خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين مليونا و 937738 شخصا، بينما لا تزال هناك 479891 حالة نشطة.

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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