حملة ترامب تقيم دعوى في جورجيا

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت حملة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنها رفعت دعوى قضائية في محكمة ولاية جورجيا، لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية هناك، في أحدث طعن ضمن سلسلة من الطعون القانونية التي تهدف إلى تغيير خسارته أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان إن الدعوى ستشمل أقوالاً تحت القسم يدلي بها سكان بجورجيا يوضحون فيها حدوث تلاعب. وأقامت حملة ترامب عدداً كبيراً من الدعاوى القضائية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لتحويل هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر الماضي إلى فوز، وقد رفضت المحاكم كل هذه الدعاوى تقريباً.

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