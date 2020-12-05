بايدن يلمح إلى حفل تنصيب محدود بسبب "كورونا"

المصدر: واشنطن - د ب أ

قدم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمحة مسبقة لما سيبدو عليه حفل تنصيبه في يناير المقبل، مشيرا إلى أن الحدث لن يكون نموذجيا بسبب الجائحة.

وقال بايدن للصحافيين في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، في إشارة إلى المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2020 ، الذي عقد بشكل أساسي عبر الإنترنت: "أعتقد أنكم ستشهدون شيئا أقرب إلى شكل المؤتمر، من حفل التنصيب المعتاد".

وتابع: "أولا وقبل كل شيء، هدفي هو الحفاظ على أميركا آمنة مع السماح للناس بالاحتفال".

وألمح بايدن إلى أن الأحداث الكبيرة الشخصية التي تقام عادة خلال حفل التنصيب الرئاسي، بما في ذلك الموكب في شارع بنسلفانيا في واشنطن العاصمة ، لن تقام على الأرجح.

وسيقام حفل التنصيب يوم الأربعاء 20 يناير المقبل.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة. وأصيب أكثر من 14.14 مليون أميركي بالفيروس منذ بداية تفشي المرض وتوفي أكثر من 276 ألف شخص بسبب المرض، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news