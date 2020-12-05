روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا وبالتزامن مع انطلاق حملة التطعيم ضد الوباء، ارتفاعا كبيرا وقفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد ولأول مرة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - تسجيل 28145 إصابة جديدة، مقارنة بأول من أمس (27403 إصابة) ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في روسيا مليونين و431ألفا و 731 إصابة مع بقاء 472 ألفا و651 حالة نشطة.

وأشار مركز العمليات إلى انخفاض في عدد الوفيات بعد تسجيل 508 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس (569 وفاة) ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 41607، مع تماثل 27644 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل عدد المتعافين إلى مليون و916 ألفا و 396 شخصا.

وانطلقت في موسكو اليوم ،حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك" V" في المستوصفات.

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