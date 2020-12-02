بايدن وغوتيريس يناقشان «تعزيز الشراكة»

المصدر: نيويورك - رويترز

قال الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إنه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أول من أمس، وناقشا الحاجة إلى «تعزيز الشراكة» لمكافحة وباء «كوفيد-19»، والتغير المناخي، وهما مجالان عزف الرئيس، دونالد ترامب، عن انتهاج نهج جماعي فيهما.

ووصف ترامب التغير المناخي بأنه «خدعة»، وانسحب في 2017 من الاتفاق العالمي للتغير المناخي، وهو القرار الذي بدأ سريانه منذ الرابع من نوفمبر، وتعهد بايدن بالعودة مرة أخرى للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015.

كما خفض ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية، وأعلن عن خطط لانسحاب الولايات المتحدة من المنظمة، وهو قرار قد يبدأ سريانه في يوليو من العام المقبل، واتهم ترامب منظمة الصحة بأنها أصبحت دمية في يد الصين خلال جائحة «كورونا». وقال بايدن إنه سيلغي قرار ترامب.

وقال الفريق الانتقالي، في بيان، إن بايدن وغوتيريس ناقشا أيضاً «التعامل مع الحاجات الإنسانية، والدفع بالتنمية المستدامة، ودعم السلام والأمن وتسوية الصراعات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وعبّر بايدن، في حديث مع غوتيريس، عن قلقه البالغ إزاء العنف المتصاعد في إثيوبيا والخطر الذي يحدق بالمدنيين.

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