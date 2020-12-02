بريطانيا: قد ننسحب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

المصدر: لندن - رويترز

قال الوزير المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مايكل جوف، أمس، إن هناك احتمالاً بأن تنتهي محادثات التجارة ضمن الخروج من الاتحاد دون التوصل لاتفاق، وهو الكابوس الأخير لأزمة بريكست المستمرة منذ خمسة أعوام.

أضاف جوف لقناة «آي.تي.في»: «كثفنا عملية التفاوض، ولكن من المهم أن يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته أيضاً».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيناريو عدم التوصل لاتفاق أقرب مما قد يعترف به أي شخص، قال جوف: «من المؤكد في ظني أن هناك احتمالاً بأننا قد لا نتوصل إلى نتيجة من خلال التفاوض، ولهذا فإن من المهم أن يستعد قطاع الأعمال لجميع الاحتمالات، لكنني أرغب بشدة في التوصل لاتفاق، وأعتقد أن بوسعنا تأمين ذلك».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news