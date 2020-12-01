حملة ترامب تطعن على نتائج الانتخابات في ويسكونسن

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن اليوم الثلاثاء للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر الماضي، وفاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وقالت حملة ترامب في بيان: "تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

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