الأسهم الأميركية ترتفع بفعل آمال اللقاح وبيانات صينية قوية

المصدر: واشنطن – رويترز

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، حيث تعززت الرهانات على تعاف اقتصادي سريع بفضل بيانات أفضل من المتوقع للمصانع الصينية والآمال حيال لقاح للوقاية من كوفيد-19.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 158.86 نقطة بما يعادل 0.54 بالمئة ليصل إلى 29797.50 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 24.24 نقطة أو 0.67 بالمئة مسجلا 3645.87 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 114.63 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 12313.36 نقطة.

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