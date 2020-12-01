الأمم المتحدة تسعى للوصول إلى 96 ألف لاجئ من إريتريا في تيغراي

المصدر: جنيف - رويترز

ناشدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، السلطات الإثيوبية السماح لها بالوصول إلى 96 ألف لاجئ إريتري في إقليم تيجراي بشمال البلاد، حيث يُعتقد أن الطعام نفد هناك خلال الصراع المستمر منذ شهر.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، خلال إفادة صحافية في جنيف "مبعث قلقنا الشديد هو أننا نسمع عن الهجمات والقتال قرب المخيمات ونسمع عن الخطف والإبعاد القسري لذا فمن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يتاح لنا المجال للدخول ورؤية ما يحدث هناك".

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