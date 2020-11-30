"الصحة العالمية" تتعهد بكشف مصدر فيروس كورونا

المصدر: جنيف - أ ف ب

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غبريسوس، اليوم الإثنين، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس: "نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته"، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى الصين.

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن تفشي وباء كوفيد-19 في البرازيل "يثير قلقا كبيرا جدا".

وأضاف: "اعتقد أن على البرازيل أن تتعامل مع ذلك بجدية كبيرة. الأمر يثير قلقا كبيرا".

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