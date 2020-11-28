تعيين عراقي الأصل وزيراً مسؤولاً عن "لقاحات كورونا" في بريطانيا

المصدر: لندن - رويترز

عين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وزيرا مسؤولا عن توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو ناظم الزهاوي، في إشارة إلى أن الحكومة البريطانية تستعد لبرنامج تطعيم شامل. ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال في الحكومة البريطانية.

وسيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز ذكرت اليوم السبت أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والذي طورته شركتا بيونتك وفايزر.

أضافت الصحيفة أن عمليات تسليم اللقاح ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

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