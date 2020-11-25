الحكومة المصرية تنفي صدور قرار بإغلاق المساجد

المصدر: القاهرة - د ب أ

نفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء ما تردد عن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة في بيان بصفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع "فيس بوك": "انتشر في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت صحة النبأ".

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد، مُشددةً على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة.

وأشارت الوزارة إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.

وناشدت الحكومة المصرية جميع المواطنين عدم الانسياق وراء "تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

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