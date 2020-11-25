غانتس: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع «حماس»

المصدر: تل أبيب - د.ب.أ

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد مع حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

كما أعرب، وفقاً لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي عنه، الليلة قبل الماضية، عن الاستعداد لتحسين أوضاع السكان في القطاع.

جاءت تصريحات غانتس خلال لقائه، أمس، مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

وبحث الجانبان «انتهاكات حركة (حماس) للسيادة الإسرائيلية في جنوب البلاد».

وقال غانتس إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى تسوية، شريطة أن يتم التوصل إلى تفاهمات حول الهدوء بعيد المدى، وإعادة رفات الجنديين الإسرائيليين والمواطنين اللذين تحتجزهما «حماس».

وشكر غانتس المبعوث الأممي على إسهامه في استئناف التنسيق الأمني والمدني بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية.

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