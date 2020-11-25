غوتيريس يدعو إلى وقف إطلاق النار والسلام الشامل في أفغانستان

المصدر: جنيف - رويترز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس، إلى «وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار» في أفغانستان، لخلق بيئة محفزة لمحادثات السلام التي تجرى مع حركة طالبان.

وأضاف خلال مؤتمر بشأن أفغانستان في جنيف، أن «عملية شاملة يتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مُجدٍ توفر أفضل أمل للسلام المستدام». ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس، إلى وقف إطلاق النار فوراً في أفغانستان، وقال إن أي تحرك لإقامة «إمارة إسلامية» سيؤثر على الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد.

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