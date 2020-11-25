روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ «كورونا» منذ بداية الجائحة

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا الاتحادية، أمس، ارتفاعاً كبيراً وقفزة غير مسبوقة في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أعلى حصيلة وفيات يومية ولأول مرة منذ بداية الجائحة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أنه تم تسجيل 491 حالة وفاة مقارنة بأول من أمس، الذي شهد 361 وفاة، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات37031 وفاة، إضافة إلى رصد 24326 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 25173 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل تراجعاً وانخفاضاً ملموساً في عدد الاصابات اليومية، لتبلغ الحصيلة النهائية للإصابات مليونين و138 ألفاً و 828 إصابة، مع تماثل 23226 مريضاً للشفاء من كورونا في روسيا منذ أول من أمس، ليصبح إجمالي عدد المتعافين مليوناً و634 ألفاً و671 شخصاً، وبقاء 126 ألفاً و467 حالة نشطة.

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