السعودية: ارتفاع نسبة المتعافين من "كورونا" إلى 97%

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 445 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد المتعافين بالمملكة إلى 343 ألفا و816 حالة، بنسبة 97% من إجمالي الإصابات المسجلة والتي بلغت 355 ألفا و489 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 231 إصابة جديدة بالفيروس، و16 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 5796 حالة. وبلغ إجمالي الحالات النشطة 5877 حالة، منها 765 حالة حرجة.

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