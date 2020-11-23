إسبانيا تبدأ برنامج التطعيم ضد كورونا في يناير

المصدر: مدريد - رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن بلاده ستبدأ برنامجا شاملا للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في يناير المقبل، متوقعاً تغطية قطاع كبير من السكان في غضون ستة أشهر.

وأضاف أن إسبانيا وألمانيا أول دولتين في الاتحاد الأوروبي لديها خطة تطعيم كاملة.

وقال سانتشيث في مؤتمر صحافي بعد قمة افتراضية على مدى يومين لزعماء مجموعة العشرين إن "الحملة ستبدأ في يناير وستكون بها 13 ألف نقطة تطعيم، وسيكون بوسع قطاع كبير جدا من السكان الحصول على تطعيم، مع كل الضمانات، في النصف الأول من العام".

وقال سانتشيث إن إسبانيا ستنفذ استراتيجية عامة واحدة تبدأ "بالمجموعات ذات الأولوية" مضيفا أنه سيقدم الخطة إلى مجلس الوزراء غداً.

وأضاف: "أمامنا بضعة أشهر صعبة ولكن تم رسم خارطة الطريق".

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