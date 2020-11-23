إغلاق جزئي في الضفة الغربية لمواجهة "كورونا"

المصدر: رام الله - رويترز

قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، العودة إلى الإغلاق الجزئي في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء في بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: "نظرا للتطورات المقلقة، قررنا إغلاق جميع مرافق الحياة من تجارية وخدماتية من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد القادمين في كل المحافظات، باستثناء المخابز والصيدليات".

وأضاف: "يتبع ذلك إغلاقاً يبدأ من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا يومياً خلال بقية أيام الأسبوعين القادمين في كل المحافظات أيضا".

وأوضح اشتية أن "الهدف من هذه الإجراءات المحدودة هو السيطرة على الارتفاع المتسارع بالإصابات وكسر سلاسل العدوى، وإعطاء فرصة لطواقم الصحة لحصر الإصابات".

وتابع: "أطلب من الأجهزة الأمنية إيقاع كل العقوبات الواردة في تعليمات حالة الطوارئ على كل من يخالف هذه التعليمات"، ودعا المواطنين الفلسطينيين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بإجراءات السلامة التي تشمل منع التجمهر والتجمع والأعراس وبيوت العزاء والاحتفالات والالتزام بلبس الكمامات والتباعد خاصة في المناطق المغلقة".

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 689 إصابة.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة بلغ 85913 إصابة، تعافى منها 71813 وتوفي 724.

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