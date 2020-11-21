روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً للإصابات بـ"كورونا"

المصدر: موسكو - رويترز

سجلت روسيا رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24822 حالة إصابة، خلال 24 ساعة، من بينها 7168 حالة في العاصمة موسكو، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى مليونين و64748 حالة.

وسجلت السلطات الروسية أيضاً 467 حالة وفاة تتصل بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 35778 حالة.

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