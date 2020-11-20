الصحة العالمية ترحب بنتائج دراسة عن المناعة من "كورونا"

المصدر: جنيف - رويترز

قال مسؤول بارز في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن دراسة بريطانية خلصت إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 ليس من المحتمل إصابتهم بالعدوى مجددا لمدة ستة أشهر عل الأقل ووصف النتيجة بأنها أخبار طيبة تمنح أيضا المزيد من الأمل للقاحات المحتملة للوقاية من المرض.

وقال كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك ريان، في مؤتمر صحفي "هذه أخبار جيدة حقا، أن نشهد مستويات ثابتة من المناعة في البشر حتى الآن يعطينا أيضا الأمر الأمل فيما يتعلق باللقاحات".

وقالت ماريا فان كيركوف، التي تقود جهود المنظمة الفنية لمكافحة كوفيد-:19 "لا نزال بحاجة لمتابعة هؤلاء الأفراد لفترات زمنية أطول لمعرفة فترة استمرار المناعة".

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