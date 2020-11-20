ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 249670 حالة

المصدر: واشنطن - وام

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض و الوقاية منها اليوم إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 11 مليونا و465 ألفا و722 إصابة بزيادة 165087 حالة عن الحصيلة السابقة وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 249670 بعد تسجيل 1836 حالة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

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