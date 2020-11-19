غوتيريس يدعو مجموعة العشرين إلى مواجهة «كورونا»

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قادة دول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في نهاية هذا الأسبوع في قمة افتراضية تستضيفها السعودية بإقرار إجراءات جريئة وطموحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها، لاسيّما على الدول الفقيرة.

وقال غوتيريس في رسالة إلى قادة المجموعة: «مجموعة العشرين تعترف بأن هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف الديون. الآن ينبغي على مجموعة العشرين أن تظهر قدراً أكبر من الطموح، وأن تقرّ تدابير أكثر جرأة لتمكين البلدان النامية من مواجهة الأزمة بفعالية، والحؤول دون أن يتحوّل الركود العالمي إلى كساد عالمي».

وأضاف: «في الوقت الذي نتصدّى فيه لهذه الجائحة غير المسبوقة، يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى قيادة غير مسبوقة تكون موحّدة في سعيها للاستجابة للأزمة والتعافي بشكل أفضل».

وحذّر الأمين العام، في رسالته، من أنّ الأزمة الراهنة يمكن أن تدفع «115 مليون شخص إضافي للوقوع في براثن الفقر المدقع، وقد يتضاعف تقريباً الجوع الحادّ ليطال أكثر من 250 مليون شخص».

ودعا غوتيريس إلى تمديد تعليق الديون حتى نهاية عام 2021، وتوسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل دولاً متوسّطة الدخل تعاني جراء الجائحة.

وذكّر المسؤول الأممي بأنّه في الوقت الذي باتت فيه اللقاحات التجريبية المضادّة للفيروس على وشك نيل الموافقات النهائية لتسويقها، يجب أيضاً مقاومة أيّ شكل من أشكال قومية اللقاحات.

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