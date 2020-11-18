أميركا تفرض عقوبات جديدة متصلة بإيران وتستهدف مؤسسة مرتبطة بخامنئي

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، مزيداً من العقوبات المتصلة بإيران واستهدفت عشرات الأشخاص والكيانات، في أحدث تحرك من واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وذكر الموقع أن العقوبات استهدفت "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني، على خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات الإيراني وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين.

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