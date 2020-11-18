إيران تسجّل حصيلة قياسية جديدة للإصابات بـ «كورونا»

المصدر: طهران - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 482 حالة وفاة و13352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فإن عدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله إيران منذ ظهور الفيروس.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع بذلك إلى أكثر من 788 ألفاً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 42 ألفاً و461 حالة، وأضافت الوزارة أن 5691 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 570 ألفاً.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ14 عالمياً من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بـ«كورونا».

وكانت إيران أعلنت، أول من أمس، تسجيل أعلى حصيلتين للوفيات والإصابات اليومية بـ«كورونا» بـ486 وفاة و13053 إصابة.

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