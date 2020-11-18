انخفاض إصابات «كورونا» في الهند

المصدر: مومباي - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد انخفضت لأدنى مستوى، منذ منتصف يوليو الماضي، إذ سجلت 29163 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 8.87 ملايين إصابة.

وتتراجع الإصابات اليومية في الهند منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر، وتحتل البلاد المركز الثاني من حيث عدد الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.

واحتفل الهنود بعيد الأنوار الهندوسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد حذر الخبراء من أن موسم الأعياد قد يؤدي إلى ارتفاع جديد للإصابات.

وقالت الوزارة إنها سجلت 449 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 130519.

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