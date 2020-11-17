وزيرة دفاع ألمانيا: أمن أوروبا ما زال يحتاج إلى أميركا وحلف "الناتو"

المصدر: برلين - رويترز

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا لن تكون قادرة على القيام بأعباء أمنها دون مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لعقود مقبلة رافضة دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استقلال استراتيجي أوروبي.

وقالت "فكرة الاستقلال الاستراتيجي تذهب أبعد مما يلزم إذا غذت وهم أننا نستطيع ضمان أمن أوروبا واستقلالها ورخائها دون حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".

وأضافت أنه ستمضي عقود قبل أن تستطيع أوروبا بناء قوة عسكرية تقليدية ونووية تعوض ما تسهم به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أمن الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن.

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