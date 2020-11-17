جونسون يعزل نفسه بعد مخالطته مصاباً بـ «كورونا»

المصدر: لندن - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه بصحة جيدة، بعد أن خالط مصاباً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيعزل نفسه لمدة أسبوعين في داونينغ ستريت، وسيقود الحكومة عبر تطبيق «زووم».

ومن شقة تطل على داونينغ ستريت، سيتعين على جونسون أن يحارب أسوأ تفشٍّ لـ«كوفيد-19» في أوروبا، وأن يواصل الجهود الدبلوماسية اللازمة للتوصل إلى اتفاقية تجارة، ضمن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في غضون أيام.

وقال جونسون، في تغريدة بالفيديو، وهو يبتسم: «أشعر بأنني على ما يرام... جسدي مليء بالأجسام المضادة».

وأضاف جونسون، البالغ من العمر 56 عاماً: «هناك الكثير يمكن قوله عبر (زووم)، ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى»، لافتاً إلى أنه يأمل أن يتوافر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد قبل الكريسماس (عيد الميلاد).

وذكر جونسون أن وحدة الفحص والتعقب، التابعة لخدمة الصحة الوطنية البريطانية، طلبت منه أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، بعدما ثبتت إصابة النائب لي أندرسون، بفيروس كورونا، بعدما حضر اجتماعاً معه لمدة 35 دقيقة، يوم الخميس الماضي.

وأفادت وكالة أنباء «برس أسوسيشن» بأن جونسون وأندرسون، لم يكن أي منهما يرتدي كمامة.

وسبق أن أصيب جونسون بـ«كورونا» في مارس الماضي، وقال حينها إنه صارع الموت، بينما كانت الدولة تستعد لما لا يمكن تصوره.

بوريس جونسون:

• «أشعر بأنني على ما يرام، وجسدي مليء بالأجسام المضادة».

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