مساعد بايدن: على الحكومة اعتماد جهود الفريق الانتقالي

المصدر: واشنطن - رويترز

قال رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، أمس، إن على الحكومة الاتحادية اعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع، حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات الأمن القومي والتصدي لـ«كوفيد-19».

وأضاف كلاين على شبكة «إن.بي.سي» أن تغريدة ترامب، التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، لم يكن لها تأثير في حقيقة الانتخابات. وقال: «ما يكتبه دونالد ترامب على (تويتر) لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيساً.. الشعب الأميركي فعل ذلك».

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