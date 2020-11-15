كبير موظفي بايدن: على الحكومة الأميركية الموافقة على الانتقال هذا الأسبوع

المصدر: رويترز

قال كبير موظفي جو بايدن، إن الحكومة بحاجة إلى التوقيع على جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع حتى يتمكن فريق بايدن من تلقي إحاطات عن الأمن القومي والتصدي لجائحة كورونا.

وقال رون كلاين في برنامج "ما نريد حقا رؤيته هذا الأسبوع... هو مسألة إدارة الخدمات العامة"

وأضاف كلاين أن تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أقر بها فوز بايدن - قبل أن يغرد مجددا ليقول لاحقا إنه لم يتنازل- لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

وتابع كلاين : "ليست تغريدات دونالد ترامب على تويتر هي التي تجعل جو بايدن رئيسا لأميركا أو لا. الشعب الأميركي هو من يفعل ذلك".

وتراجع ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.

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