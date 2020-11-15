السعودية تسجل أدنى حصيلة يومية بـ«كورونا» منذ 7 أشهر

المصدر: الرياض - وكالات

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد أدنى حصيلة للإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أكثر من سبعة أشهر، إذ أعلنت وزارة الصحة يوم الخميس الماضي تسجيل 311 إصابة كأدنى حصيلة آنذاك، فيما أعلنت اليوم تسجيل 305 إصابات جديدة و 16 حالة وفاة.

وذكر مساعد وزير الصحة السعودي الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحافي اليومي أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 5657 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 353255 إصابة..مشيرا إلى أن عدد المتعافين الجدد بلغ 357 ليرتفع العدد الكلي لمن تماثلوا للشفاء إلى 340304.

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