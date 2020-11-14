جونسون آند جونسون والحكومة الأميركية تتفقان على دعم المرحلة التالية لتطوير لقاح «كوفيد-19»

المصدر:
  • واشنطن - رويترز
التاريخ:

قالت شركة جونسون آند جونسون اليوم السبت إنها اتفقت مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية على توسيع نطاق اتفاق يهدف إلى دعم المرحلة التالية من البحث والتطوير للقاح مقترح لـ«كوفيد-19».

وستلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتخصيص حوالي 604 ملايين دولار وستلتزم هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخصيص حوالي 454 مليون دولار لدعم‭‭ ‬‬تجارب المرحلة الثالثة التي تقيم اللقاح المقترح الاستكشافي لـ«كوفيد-19» كجرعة واحدة لما يصل إلى 60 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم.

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