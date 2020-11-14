جونسون آند جونسون والحكومة الأميركية تتفقان على دعم المرحلة التالية لتطوير لقاح «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة جونسون آند جونسون اليوم السبت إنها اتفقت مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية على توسيع نطاق اتفاق يهدف إلى دعم المرحلة التالية من البحث والتطوير للقاح مقترح لـ«كوفيد-19».

وستلتزم الشركة بموجب الاتفاق بتخصيص حوالي 604 ملايين دولار وستلتزم هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتخصيص حوالي 454 مليون دولار لدعم‭‭ ‬‬تجارب المرحلة الثالثة التي تقيم اللقاح المقترح الاستكشافي لـ«كوفيد-19» كجرعة واحدة لما يصل إلى 60 ألف متطوع في جميع أنحاء العالم.

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