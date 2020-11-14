الولايات المتحدة تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - د ب أ

تسجل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أرقاماً قياسية يوما بعد آخر في الوقت الراهن.

وأفادت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، صباح اليوم السبت، بأن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 184 ألفا و514 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

وتشير بيانات جامعة جونز هوبكنز إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا وصل في الولايات المتحدة، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 330 مليون نسمة، إلى قرابة 10.7 مليون حالة منذ بدء الجائحة، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس أكثر من 244 ألفا و300 حالة، وهي أعلى حصيلة وفيات كورونا في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news