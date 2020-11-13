روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات بـ«كورونا»

المصدر: موسكو - وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية ارتفاعا كبيرا وقفزة غير مسبوقة في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» ما يمثل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي تسجيل 21983 إصابة جديدة مقارنة بـ 21608 أمس ليبلغ إجمالي عدد حالات «كوفيد 19» مليونا و880 ألفا و551 إصابة منذ بداية الجائحة وبقاء 441205 حالات نشطة ما يمثل زيادة بـ 2837 منذ أمس مع عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25% من المرضى الجدد.

وأشار مركز العمليات إلى انخفاض في معدل الوفيات اليومي بتسجيل 411 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس 439 ليصل إجمالي ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 32443 حالة وفاة مع تماثل 18735 مريضا للشفاء ليصل عدد المتعافين إلى مليون و406 آلاف و903 أشخاص.

وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس «كورونا» في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو «سبوتنيك V»، ويطوره مركز «غاماليا» لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم «إيبيفاك كورونا» ويعمل عليه مركز «فيكتور» الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة بحلول نهاية العام الجاري، بعد التأكد من إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

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