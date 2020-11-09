الرئيس الأميركي المنتخب يعلن تشكيل مجموعة مهام خاصة بـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الاثنين، تشكيل مجموعة مهام تضم خبراء في مجال الطب، للتخطيط لطريقة تعامله مع جائحة كورونا.

وسوف يقوم المجلس الاستشاري الانتقالي الخاص بمرض كوفيد-19)، يساعد في تحديد الاستعدادات لتعامل إدارة بايدن الاتحادية مع جائحة فيروس كورونا، حتى يتولى منصبه في يناير المقبل، بحسب ما ورد في بيان.

وقال بايدن إن "التعامل مع جائحة فيروس كورونا، هو أحد أهم المعارك التي ستواجهها إدارتنا، وسوف اعتمد على العلم وعلى الخبراء".

وأضاف بايدن أن "المجلس الاستشاري سوف يساعد في تشكيل النهج الخاص بي للتعامل مع زيادة أعداد الإصابات التي يتم الابلاغ عنها؛ وضمان أن اللقاحات آمنة وفعالة ويتم توزيعها بكفاءة وإنصاف ومجانا؛ وحماية المواطنين المعرضين للخطر".

ومن المقرر أن يضم المجلس علماء وخبراء من قطاع الصحة العامة، وأن يقوده الأطباء ديفيد كيسلر، مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق، وفيفيك مورثي الجراح العام السابق، ومارسيلا نونيز سميث أستاذ الصحة العامة في جامعة ييل.

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