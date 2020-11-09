الولايات المتحدة أول دولة تتخطى 10 ملايين إصابة بـ"كورونا"

المصدر: واشنطن - رويترز

أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ بدء الجائحة، وذلك طبقاً لإحصاء لـ"رويترز".

وسجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بالفيروس في الأيام العشرة الماضية، في أعلى معدل إصابات منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في واشنطن قبل 293 يوما.

وذكر إحصاء "رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ 131420 حالة، أول من أمس السبت، وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة خمس مرات خلال الأيام السبعة الماضية.

ويزيد أحدث متوسط للإصابات خلال سبعة أيام في الولايات المتحدة وهو 105600 حالة يومية بزيادة تبلغ 29% على الأقل، عن المتوسط الإجمالي للهند وفرنسا‭ ‬معا، وهما من أكثر البلدان تضررا من الفيروس في آسيا وأوروبا.

وتوفي أكثر من 237 ألف أميركي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

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