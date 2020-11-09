بايدن يعلن تشكيل خلية أزمة خاصة بـ «كوفيد-19»

المصدر: ويلمينغتون - أ.ف.ب

قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إنه سيعيّن فريقاً من العلماء والخبراء، اليوم، لوضع «مخطط عمل» لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» بمجرد توليه منصبه.

وقال إن المستشارين سيأخذون «خطة بايدن - هاريس» لاحتواء «كوفيد»، ويحولونها إلى مخطط عمل.

وأكد بايدن، خلال خطاب النصر، أنه لن يدخر جهداً لاحتواء هذا الوباء.

وأكد بايدن أن هذه الخلية ستضمّ علماء وخبراء، وستكون مكلفة بوضع «خطة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 يناير 2021»، يوم تنصيبه.

ويتخذ بايدن بذلك موقفاً معاكساً تماماً لموقف خصمه ترامب، الذي لطالما قلل من شأن الوباء.

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